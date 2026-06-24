Fête du pain à Meures Meures
Fête du pain à Meures Meures dimanche 5 juillet 2026.
Meures
Fête du pain à Meures
Rue Grandes rue Meures Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Marché local de 10h à 18h
Au programme aussi vide grenier, messe à10h30, cérémonie de la borne sacrée, vente de pain cuit dans un four traditionnel, fête foraine, château gonflable, restauration et buvette sur place, concert avec Clément Remyon de 16h à 18h. .
Rue Grandes rue Meures 52310 Haute-Marne Grand Est +33 6 06 48 11 01
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English :
L’événement Fête du pain à Meures Meures a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne de Chaumont