Meures

Fête du pain à Meures

Rue Grandes rue Meures Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Marché local de 10h à 18h

Au programme aussi vide grenier, messe à10h30, cérémonie de la borne sacrée, vente de pain cuit dans un four traditionnel, fête foraine, château gonflable, restauration et buvette sur place, concert avec Clément Remyon de 16h à 18h. .

Rue Grandes rue Meures 52310 Haute-Marne Grand Est +33 6 06 48 11 01

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English :

L’événement Fête du pain à Meures Meures a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne de Chaumont