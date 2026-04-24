Fête du pain à Saint Julien de Lampon Lieu dit La Mathevie Saint-Julien-de-Lampon

Saint-Julien-de-Lampon

Fête du pain à Saint Julien de Lampon

Lieu dit La Mathevie Au vieux four banal Saint-Julien-de-Lampon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Saint-Julien-de-Lampon fête le pain le 9 mai 2026 au four banal de La Mathevie. Vente de pain dès 11h et repas à 12h (25€ tourin, entrecôte, pommes sarladaises, dessert, vin et café). Tombola et animations. Réservation obligatoire.

Saint-Julien-de-Lampon vous invite à célébrer la Fête du Pain le samedi 9 mai 2026 au vieux four banal, lieu-dit La Mathevie. Une journée placée sous le signe de la tradition et de la convivialité, avec vente de pains cuits sur place dès 11h.

À partir de 12h, un repas gourmand est proposé (25€) tourin, entrecôte, pommes de terre sarladaises, tarte aux pommes, avec café et vin inclus. Animations sur place avec tombola et pesée du gros pain.

Réservation obligatoire au 06 08 89 95 06. .

Lieu dit La Mathevie Au vieux four banal Saint-Julien-de-Lampon 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 95 06

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English : Fête du pain à Saint Julien de Lampon

Saint-Julien-de-Lampon celebrates bread on May 9, 2026 at the La Mathevie communal oven. Bread sale from 11am and meal at 12pm (25?: tourin, entrecôte, pommes sarladaises, dessert, wine and coffee). Tombola and entertainment. Reservations required.

L’événement Fête du pain à Saint Julien de Lampon Saint-Julien-de-Lampon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du pays de Fénelon