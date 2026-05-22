Anjouin

Fête du Pain

Anjouin Indre

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête du Pain

L’association Festiv’Anjouin organise la Fête du Pain toute la journée dans le Centre Bourg. Vente de pains, viennoiseries et pâtisseries fabriqués artisanalement et cuits sur place dans le four à pain de la commune. Buvette et petite restauration sur place. A 20h30 soirée dansante avec moules frites. Réservations et renseignements au 06 10 49 22 57 ou 06 22 45 50 71. Tarif moules–frites 25 €/personne. 12 .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 49 22 57

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English :

Bread Festival

L’événement Fête du Pain Anjouin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Chabris Pays de Bazelle