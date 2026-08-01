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AGENDA · Prunières

FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER Prunières

samedi 22 août 2026 · Prunières

FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER Prunières

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Four communal d'Apcher
Ville
48200 Prunières
Département
Lozère
Tarif
Journée

Prunières

FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER

Four communal d’Apcher Prunières Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez profiter de la fête du pain au château d’Apcher !

Au programme
9h Vente de pains, pâtisseries et brioches cuits au feu de bois. Sans réservation. Buvette dès 9h
18h Vente de pizzas cuites au four à bois. Réservation obligatoire et paiement sur place à partir de 9h (nombre limité).
Buvette et tables disponibles.

Organisé par le Comité d’animation Prunières-Apcher.
Venez profiter de la fête du pain au château d’Apcher !

Au programme
9h Vente de pains, pâtisseries et brioches cuits au feu de bois. Sans réservation. Buvette dès 9h
18h Vente de pizzas cuites au four à bois. Réservation obligatoire et paiement sur place à partir de 9h (nombre limité).
Buvette et tables disponibles.

Organisé par le Comité d’animation Prunières-Apcher.   .

Four communal d’Apcher Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 6 70 35 49 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy the Bread Festival at Apcher Castle!

On the schedule:
9 a.m.: Sale of bread, pastries, and brioches baked in a wood-fired oven. No reservations required. Refreshments available starting at 9 a.m.
6:00 p.m.: Sale of wood-fired pizzas. Reservations required; payment on site starting at 9:00 a.m. (limited quantity).
Refreshments and tables available.

Organized by the Prunières-Apcher Events Committee.

L’événement FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER Prunières a été mis à jour le 2026-08-05 par 48-OT Margeride en Gévaudan