FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER Prunières
samedi 22 août 2026 · Prunières
Informations pratiques
Prunières
FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER
Four communal d’Apcher Prunières Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez profiter de la fête du pain au château d’Apcher !
Au programme
9h Vente de pains, pâtisseries et brioches cuits au feu de bois. Sans réservation. Buvette dès 9h
18h Vente de pizzas cuites au four à bois. Réservation obligatoire et paiement sur place à partir de 9h (nombre limité).
Buvette et tables disponibles.
Organisé par le Comité d’animation Prunières-Apcher.
Venez profiter de la fête du pain au château d’Apcher !
Au programme
9h Vente de pains, pâtisseries et brioches cuits au feu de bois. Sans réservation. Buvette dès 9h
18h Vente de pizzas cuites au four à bois. Réservation obligatoire et paiement sur place à partir de 9h (nombre limité).
Buvette et tables disponibles.
Organisé par le Comité d’animation Prunières-Apcher. .
Four communal d’Apcher Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 6 70 35 49 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy the Bread Festival at Apcher Castle!
On the schedule:
9 a.m.: Sale of bread, pastries, and brioches baked in a wood-fired oven. No reservations required. Refreshments available starting at 9 a.m.
6:00 p.m.: Sale of wood-fired pizzas. Reservations required; payment on site starting at 9:00 a.m. (limited quantity).
Refreshments and tables available.
Organized by the Prunières-Apcher Events Committee.
L’événement FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER Prunières a été mis à jour le 2026-08-05 par 48-OT Margeride en Gévaudan