Informations pratiques

Prunières

FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER

Four communal d’Apcher Prunières Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez profiter de la fête du pain au château d’Apcher !

Au programme

9h Vente de pains, pâtisseries et brioches cuits au feu de bois. Sans réservation. Buvette dès 9h

18h Vente de pizzas cuites au four à bois. Réservation obligatoire et paiement sur place à partir de 9h (nombre limité).

Buvette et tables disponibles.

Organisé par le Comité d’animation Prunières-Apcher.

Venez profiter de la fête du pain au château d’Apcher !

Au programme

9h Vente de pains, pâtisseries et brioches cuits au feu de bois. Sans réservation. Buvette dès 9h

18h Vente de pizzas cuites au four à bois. Réservation obligatoire et paiement sur place à partir de 9h (nombre limité).

Buvette et tables disponibles.

Organisé par le Comité d’animation Prunières-Apcher. .

Four communal d’Apcher Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 6 70 35 49 20

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English :

Come enjoy the Bread Festival at Apcher Castle!

On the schedule:

9 a.m.: Sale of bread, pastries, and brioches baked in a wood-fired oven. No reservations required. Refreshments available starting at 9 a.m.

6:00 p.m.: Sale of wood-fired pizzas. Reservations required; payment on site starting at 9:00 a.m. (limited quantity).

Refreshments and tables available.

Organized by the Prunières-Apcher Events Committee.

L’événement FÊTE DU PAIN AU CHÂTEAU D’APCHER Prunières a été mis à jour le 2026-08-05 par 48-OT Margeride en Gévaudan