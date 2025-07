Fête du pain Brech

Fête du pain Brech mercredi 6 août 2025.

Fête du pain

Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 11:00:00

fin : 2025-08-06 18:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Démonstration de fabrication du pain au levain (et d’autres spécialités bretonnes) et cuisson dans le four à bois traditionnel du pays d’Auray.

Valorisation du savoir-faire local.

Dégustation, vente.

Restauration crêpes-galettes. .

Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du pain Brech a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon