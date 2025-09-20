Fête du pain Château-Renard

Fête du pain Château-Renard samedi 20 septembre 2025.

Fête du pain

Avenue du Président Roosevelt Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

En partenariat avec De L’Art dans les Mains , la

Fête du pain se tiendra le même jour au Château de la Motte !

En partenariat avec De L’Art dans les Mains , la

fête du pain se tiendra le même jour, en présence

de Bernard Vaussion, ancien chef à l’Élysée, qui

effectuera des démonstrations culinaires et

préparera le déjeuner en compagnie de l’École St

Louis. Thierry Jolly, ancien pâtissier au Train Bleu,

rejoindra Bernard Vaussion pour le concours de

Madeleine à 16h. Sans oublier, un concours de

dessin sur le thème des pâtisseries/boulangeries,

un concours de déguisement du plus beau

boulanger et enfin, un atelier fabrication et

cuisson du pain au four à bois. .

Avenue du Président Roosevelt Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 59 08 50

English :

In partnership with « De L?Art dans les Mains », the

Fête du Pain will be held on the same day at Château de la Motte!

German :

In Zusammenarbeit mit « De L?Art dans les Mains » (Kunst in den Händen) wird das

Fête du pain » findet am selben Tag im Château de la Motte statt!

Italiano :

In collaborazione con « De L’Art dans les Mains », la Festa del Pane si terrà lo stesso giorno allo Château de la Motte!

La Festa del Pane si terrà lo stesso giorno al Château de la Motte!

Espanol :

En colaboración con « De L’Art dans les Mains », el

Fiesta del Pan se celebrará el mismo día en el Château de la Motte

L’événement Fête du pain Château-Renard a été mis à jour le 2025-09-05 par OT 3CBO