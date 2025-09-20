Fête du pain Château-Renard
Fête du pain Château-Renard samedi 20 septembre 2025.
Fête du pain
Avenue du Président Roosevelt Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
En partenariat avec De L’Art dans les Mains , la
Fête du pain se tiendra le même jour au Château de la Motte !
En partenariat avec De L’Art dans les Mains , la
fête du pain se tiendra le même jour, en présence
de Bernard Vaussion, ancien chef à l’Élysée, qui
effectuera des démonstrations culinaires et
préparera le déjeuner en compagnie de l’École St
Louis. Thierry Jolly, ancien pâtissier au Train Bleu,
rejoindra Bernard Vaussion pour le concours de
Madeleine à 16h. Sans oublier, un concours de
dessin sur le thème des pâtisseries/boulangeries,
un concours de déguisement du plus beau
boulanger et enfin, un atelier fabrication et
cuisson du pain au four à bois. .
Avenue du Président Roosevelt Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 59 08 50
English :
In partnership with « De L?Art dans les Mains », the
Fête du Pain will be held on the same day at Château de la Motte!
German :
In Zusammenarbeit mit « De L?Art dans les Mains » (Kunst in den Händen) wird das
Fête du pain » findet am selben Tag im Château de la Motte statt!
Italiano :
In collaborazione con « De L’Art dans les Mains », la Festa del Pane si terrà lo stesso giorno allo Château de la Motte!
La Festa del Pane si terrà lo stesso giorno al Château de la Motte!
Espanol :
En colaboración con « De L’Art dans les Mains », el
Fiesta del Pan se celebrará el mismo día en el Château de la Motte
L’événement Fête du pain Château-Renard a été mis à jour le 2025-09-05 par OT 3CBO