Fête du pain Collonges-la-Rouge

Fête du pain Collonges-la-Rouge dimanche 3 août 2025.

Fête du pain

Collonges-la-Rouge Corrèze

Vente de produits locaux et de pains préparés et cuits dans le four communal du village par des bénévoles .

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 22 93 78

