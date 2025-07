FETE DU PAIN DE FONTENILLES Le Bousquet-d’Orb

FETE DU PAIN DE FONTENILLES Le Bousquet-d’Orb samedi 2 août 2025.

FETE DU PAIN DE FONTENILLES

Le Bousquet-d’Orb Hérault

Le Hameau de Fontenilles (Bousquet d’Orb) vous invite à sa Fête du pain, qui aura lieu autour de son four à pain traditionel.

Cuisson du pain et animation musicale de la soirée par le Duo Alter Ego

Un repas est proposé, les billets sont en vente à la boulangerie Ricot du Bousquet d’Orb jusqu’au 31/07/25. .

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie associationcheminsetpatrimoine@gmail.com

English :

The Hameau de Fontenilles (Bousquet d’Orb) invites you to its Bread Festival, to be held around its traditional bread oven.

Bread baking and musical entertainment by Duo Alter Ego

German :

Der Weiler Fontenilles (Bousquet d’Orb) lädt Sie zu seinem Brotfest ein, das rund um seinen traditionellen Brotbackofen stattfindet.

Brotbacken und musikalische Unterhaltung des Abends durch das Duo Alter Ego

Italiano :

L’Hameau de Fontenilles (Bousquet d’Orb) vi invita alla Festa del Pane, che si svolgerà intorno al suo forno tradizionale.

Cottura del pane e intrattenimento musicale a cura del Duo Alter Ego

Espanol :

El Hameau de Fontenilles (Bousquet d’Orb) le invita a su Fiesta del Pan, que se celebrará en torno a su horno de pan tradicional.

Horneado de pan y animación musical a cargo del dúo Alter Ego

