Fête du pain de Malepeyre – Cosnac, 17 mai 2025 07:00, Cosnac.

Corrèze

Fête du pain de Malepeyre Malepeyre Cosnac Corrèze

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

22è édition!

Journée de démonstration d’un savoir-faire artisanal, avec fabrication et cuisson à l’ancienne de pains et de pâtisseries, dans deux fours traditionnels chauffés au bois.

A 17h, dégustation conviviale autour d’une grande table des produits préparés et cuits en journée.

Possibilité de commander du pain (par téléphone) .

Malepeyre

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 00 07

