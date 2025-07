FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin

FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin dimanche 27 juillet 2025.

FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN

Saint-Saturnin Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Rendez-vous au four à pain du village de 10h à 15h sur réservation au 06 89 13 27 94 jusqu’au 21 juillet, 5€ le gros pain 3€ le petit. Buvette sur place

Rendez-vous au four à pain du village de 10h à 15h sur réservation au 06 89 13 27 94 jusqu’au 21 juillet, 5€ le gros pain 3€ le petit. Buvette sur place .

Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie +33 6 89 13 27 94 lerocherdestroisdents@orange.fr

English :

Meet at the village bread oven from 10 a.m. to 3 p.m. Reservations required on 06 89 13 27 94 until July 21, 5? per large loaf 3? per small loaf. Refreshment bar on site

German :

Treffpunkt am Brotofen des Dorfes von 10 bis 15 Uhr. Reservierung unter 06 89 13 27 94 bis zum 21. Juli, 5 ? das große Brot 3 ? das kleine. Getränke vor Ort

Italiano :

Appuntamento al forno del villaggio dalle 10.00 alle 15.00, su prenotazione al numero 06 89 13 27 94 fino al 21 luglio, 5? una pagnotta grande 3? una pagnotta piccola. Bar per il ristoro in loco

Espanol :

Cita en el horno del panadero del pueblo de 10.00 a 15.00 horas, reserva previa en el 06 89 13 27 94 hasta el 21 de julio, 5? la hogaza grande 3? la pequeña. Bar in situ

L’événement FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin a été mis à jour le 2025-07-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn