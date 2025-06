Fête du Pain d’épices – LE RUCHER DU MARCASSIN Seraincourt 29 juin 2025 07:00

Ardennes

Fête du Pain d’épices LE RUCHER DU MARCASSIN 7bis rue de la Place Seraincourt Ardennes

Tarif : 18 – 18 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée, plat et dessert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Marché de producteurs, jeux et animations, visites de la ferme Repas champêtre fait avec les délices de nos producteurs

LE RUCHER DU MARCASSIN 7bis rue de la Place

Seraincourt 08220 Ardennes Grand Est lerucherdumarcassin@hotmail.fr

English :

Farmers’ market, games and entertainment, farm tours Country-style meal made with delicacies from our producers

German :

Bauernmarkt, Spiele und Animationen, Besuche auf dem Bauernhof Ländliches Essen, das mit den Köstlichkeiten unserer Produzenten zubereitet wird

Italiano :

Mercato contadino, giochi e animazione, visite alla fattoria Pasto in stile contadino con le prelibatezze dei nostri produttori

Espanol :

Mercado agrícola, juegos y animaciones, visitas a la granja Comida campestre con delicias de nuestros productores

L’événement Fête du Pain d’épices Seraincourt a été mis à jour le 2025-06-13 par Ardennes Tourisme