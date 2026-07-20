Informations pratiques

Châtenay

Fête du pain, des gaufres et des confitures

Le Bourg Châtenay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête du pain , des gaufres et des confitures, le vendredi 15 août, organisée par le comité des fêtes et la maison des vieux métiers.

Au programme

> de 7h à 18h vide grenier. Emplacement gratuit (réservation au 06 37 71 87 99 06 81 53 01 55)

> dès 11 heures, inauguration par le maire.

Exposition de voitures vintage en partenariat avec le La Clayette Vintage Mobile Club

Visite du Musée des Vieux métiers et animations (battage..)

Matériel agricole ancien et récent

> 12h petite restauration (merguez, saucisses, frites,…).

Toute la journée

> Exposition de tracteurs anciens et de 2 CV,

> Exposition de divers artisans

> Vente de pains cuits au four à bois à l’ancienne ( quantité limitée ).

L’ après-midi, dès 14h

> Gaufres cuites comme autrefois sur un poêle à bois , confitures.

> Ouverture de la Maison des vieux métiers à partir de 14 heures (entrée payante).

A partir de 19 h 30

> Repas organisé par le comité des fêtes à la salle communale pavé de bœuf grillé et accompagnements fromage tarte aux pommes 20 € ou assiette anglaise 10 €.

> Bal avec Gilles Pichard . .

Le Bourg Châtenay 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 53 01 55 fillon.misa@orange.fr

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English : Fête du pain, des gaufres et des confitures

L’événement Fête du pain, des gaufres et des confitures Châtenay a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais