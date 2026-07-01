Fête du pain Salel des fêtes Ernemont-sur-Buchy
dimanche 26 juillet 2026 · Salel des fêtes · Ernemont-sur-Buchy
Informations pratiques
Ernemont-sur-Buchy
Fête du pain
Salel des fêtes Rue du Four à Pain Ernemont-sur-Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le Comité des Fêtes d’Ernemont-sur-Buchy vous invite ce dimanche 26 juillet 2026 à sa Fête du pain !
Au programme
– Vente de pain et de brioches
– Kermesse de 15h à 18h
– Foire à tout sans réservation (2,50 € le mètre)
Venez nombreux en famille ou entre amis pour une journée conviviale et gourmande !
Restauration et buvette sur place .
Salel des fêtes Rue du Four à Pain Ernemont-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 99 35
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English : Fête du pain
L’événement Fête du pain Ernemont-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin