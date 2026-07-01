Fête du pain Salel des fêtes Ernemont-sur-Buchy

Informations pratiques

Ernemont-sur-Buchy

Fête du pain

Salel des fêtes Rue du Four à Pain Ernemont-sur-Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le Comité des Fêtes d’Ernemont-sur-Buchy vous invite ce dimanche 26 juillet 2026 à sa Fête du pain !

Au programme

– Vente de pain et de brioches

– Kermesse de 15h à 18h

– Foire à tout sans réservation (2,50 € le mètre)

Venez nombreux en famille ou entre amis pour une journée conviviale et gourmande !

Restauration et buvette sur place .

Salel des fêtes Rue du Four à Pain Ernemont-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 99 35

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English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Ernemont-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin