Fête du Pain et de la Crêpe Crach 6 juillet 2025 11:00

Morbihan

Fête du Pain et de la Crêpe Kérourio Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 11:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

L’association « Amicale du Four à pain de Kérourio » vous invite à sa 17ème Fête du Pain et de la Crêpe le dimanche 6 Juillet 2025 à partir de 11 heures à Kérourio, Crac’h.

Animations et restauration sur place… .

Kérourio

Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 99 03 54 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du Pain et de la Crêpe Crach a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon