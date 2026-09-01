Informations pratiques

Château-Renard

Fête du pain et de la gastronomie

Avenue du Président Roosevelt Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lors de la Fête du pain et de la gastronomie, venez profiter d’une journée gourmande au château de la Motte !

De 10h à 18h, le parc du château de la Motte à Château-Renard se transforme en véritable rendez-vous gourmand !

Au programme : démonstrations de sabrage du champagne, fabrication de pain, gougères et chouquettes au feu de bois, ateliers de sablés pour les enfants et vente de pain cuit sur place. Producteurs, artisans et confréries feront découvrir leurs spécialités : pâtes au blé noir, biscuits, pâtisseries artisanales, Pithiviers et vins AOC Orléans et Orléanais-Cléry.

À 16h30, place au concours de madeleines, avec le Cercle des Toqués du Montargois parmi les membres du jury et Bernard Vaussion en tant que président. Une journée gourmande à partager en famille ou entre amis ! .

Avenue du Président Roosevelt Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 59 08 50

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English :

Come enjoy a day of culinary delights at the Château de la Motte during the Bread and Gastronomy Festival!

L’événement Fête du pain et de la gastronomie Château-Renard a été mis à jour le 2026-09-04 par OT 3CBO