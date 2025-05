Fête du Pain et Journées Européennes des Moulins – Moulin à vent Bénesse-lès-Dax, 18 mai 2025 10:00, Bénesse-lès-Dax.

A l’occasion des journées européennes des moulins, tout le long de la journée, venez découvrir le film « l’épopée des moulins » et visiter le moulin de Bénesse-lès-Dax (en fonctionnement le matin si les conditions le permettent).

Pour la fête du pain, l’après-midi, les enfants peuvent participer à un atelier de fabrication (sur réservation) et découvrez les secrets de la chauffe du four à pain (cuisson, dégustation et vente). 3 EUR.

Moulin à vent 350 rte de la Sablière

Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr

