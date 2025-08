Fête du pain et repas champêtre | St Haon Saint-Haon

Fête du pain et repas champêtre | St Haon Saint-Haon dimanche 10 août 2025.

Fête du pain et repas champêtre | St Haon

Le Bourg Saint-Haon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Fête du pain cuit au feu de bois et repas champêtre.

Repas sur réservation :

– salade composée, saucisse, frites, fromage de pays, fruits

Vente de pain, buvette sur place.

.

Le Bourg Saint-Haon 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 79 02 ashtp43@gmail.com

English :

Wood-fired bread festival and country-style meal.

Meal on reservation:

– mixed salad, sausage, French fries, local cheese, fruit

Bread on sale, refreshments on site.

German :

Fest des im Holzofen gebackenen Brotes und ländliches Essen.

Mahlzeiten auf Vorbestellung:

– gemischter Salat, Wurst, Pommes frites, Käse aus der Region, Obst

Brotverkauf, Getränkestand vor Ort.

Italiano :

Festa del pane cotto a legna e pasto in stile contadino.

Pasto su prenotazione :

– insalata mista, salsiccia, patatine, formaggio locale, frutta

Vendita di pane e rinfreschi in loco.

Espanol :

Festival del pan a la leña y comida campestre.

Comida previa reserva :

– ensalada mixta, salchicha, patatas fritas, queso local, fruta

Venta de pan y refrescos in situ.

L’événement Fête du pain et repas champêtre | St Haon Saint-Haon a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire