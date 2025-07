Fête du pain Lantriac

Fête du pain Lantriac vendredi 18 juillet 2025.

Fête du pain

Village de Couteaux Lantriac Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Fête du pain organisée par l’association du village de Couteaux. Cuisson au four à bois du village.

Village de Couteaux Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 07 55 94

English :

Bread festival organized by the Couteaux village association. Baked in the village wood-fired oven.

German :

Brotfest, das von der Dorfvereinigung von Couteaux organisiert wird. Backen im Holzofen des Dorfes.

Italiano :

Festa del pane organizzata dall’associazione del villaggio di Couteaux. Cotto nel forno a legna del villaggio.

Espanol :

Fiesta del pan organizada por la asociación del pueblo de Couteaux. Horneado en el horno de leña del pueblo.

