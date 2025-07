FÊTE DU PAIN Ménil

FÊTE DU PAIN Ménil samedi 19 juillet 2025.

FÊTE DU PAIN

Ménil Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-19

La traditionnelle fête du pain de Ménil est de retour !

Au programme :

Le samedi 11h tournoi de pétanque (5€ inscription à partir de 9h30) | jeux en bois l’après-midi ainsi qu’un repas dansant et un feu d’artifice en soirée.

Le dimanche marché le matin et l’après-midi, l’immanquable course de baignoires (autorisation parentale pour les mineurs à remplir) inscription sur place le matin

Vente de pains, de fouées cuits sur place et buvette tout le week-end !

Réservez votre repas du samedi soir

Rendez-vous le samedi 5 et 12 juillet de 10h à 12h à l’accueil du Camping du Bac de Ménil

21€ (avec choix entre saucisse ou basse côte) repas adulte et 11€ repas enfant

Informations cdfmenil53@gmail.com .

Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire cdfmenil53@gmail.com

English :

The traditional Ménil bread festival is back!

German :

Das traditionelle Brotfest in Ménil ist wieder da!

Italiano :

Torna la tradizionale festa del pane di Ménil!

Espanol :

¡Vuelve la tradicional fiesta del pan de Ménil!

L’événement FÊTE DU PAIN Ménil a été mis à jour le 2025-06-27 par SUD MAYENNE