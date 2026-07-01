AGENDA · Meyrignac-l'Église
Fête du pain Meyrignac-l’Église
samedi 25 juillet 2026 · Meyrignac-l'Église
Informations pratiques
Meyrignac-l’Église
Fête du pain
Salle des fêtes Meyrignac-l’Église Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Vente des pains et des pizzas cuits au feu de bois, à consommer sur place ou à emporter. Concert gratuit . Artisans et créateurs. .
Salle des fêtes Meyrignac-l’Église 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 60 27 71
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English : Fête du pain
L’événement Fête du pain Meyrignac-l’Église a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières