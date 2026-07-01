UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Meyrignac-l'Église

Fête du pain Meyrignac-l’Église

samedi 25 juillet 2026 · Meyrignac-l'Église

Fête du pain Meyrignac-l’Église

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
19800 Meyrignac-l'Église
Département
Corrèze
Tarif

Meyrignac-l’Église

Fête du pain

Salle des fêtes Meyrignac-l’Église Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Vente des pains et des pizzas cuits au feu de bois, à consommer sur place ou à emporter. Concert gratuit . Artisans et créateurs.   .

Salle des fêtes Meyrignac-l’Église 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 60 27 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Meyrignac-l’Église a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières