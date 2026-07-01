Informations pratiques

Meyrignac-l’Église

Fête du pain

Salle des fêtes Meyrignac-l’Église Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Vente des pains et des pizzas cuits au feu de bois, à consommer sur place ou à emporter. Concert gratuit . Artisans et créateurs. .

Salle des fêtes Meyrignac-l’Église 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 60 27 71

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English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Meyrignac-l’Église a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières