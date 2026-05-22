Fête du Pain Rue du Port Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Fête du Pain

Rue du Port Place du four à pain Merrien Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le collectif du Four à pain de Merrien/Kersecol associé à Mémoires et Photos de Moelan vous invitent à la seconde édition de la Fête du Pain 2026 .

Voir sortir le pain tout chaud d’un four vieux de plus de 2 siècles est toujours une réelle émotion !

Grâce à un groupe de bénévoles du quartier de Kersécol le rendez-vous est pris pour le samedi 30 mai de 14h à 19h.

Nos 5 boulangers de Moëlan ont répondu présents pour fournir les pâtons et certains seront là pour assurer l’enfournement avec l’équipe.

Ces pains sortis du four seront mis en vente et nous espérons fournir un pain pour chaque foyer.

Pour vous faire patienter une buvette et des crêpes seront disponibles pour l’après midi.

Pour les curieux du Patrimoine une balade commentée sera assurée par Mémoires et Photos de Moëlan. Merci de vous inscrire au 0603935002 car le nombre sera limité à 35 personnes.

Sur place une exposition sur l’histoire des fours à pain de Moëlan ainsi que les photos et récits des précedentes fêtes du pain vous permettront un retour si riche de notre commune de Moëlan.

Un parking sera disponible 200m après la place. .

Rue du Port Place du four à pain Merrien Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 03 93 50 02

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English :

L’événement Fête du Pain Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS