Fête du pain Sur la place Moroges

Moroges

Fête du pain

Sur la place Place de Fissey Moroges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La 6ème édition de cette fête du pain vous propose de venir passer un dimanche convivial en famille!

Attention, le pain au levain cuit dans le four à pain communal est en quantité limitée et il n’y aura pas de réservation.

Nous vous proposons également des pizzas cuites au feu de bois à emporter où à déguster sur place pour profiter des nombreuses animations de la journée.

Au programme de cette journée festive un concert du groupe Topaz pour mettre l’ambiance. les plus petits pourront profiter d’activités ludiques peinture à l’eau, jeux en lien avec la fête du pain et un atelier maquillage. une buvette sera également présente pour se désaltérer.

Venez nombreux soutenir notre école et participer à la vie du village ! .

Sur la place Place de Fissey Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 33 62 97

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English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Moroges a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)