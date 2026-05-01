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Fête du Pain Riespach

Fête du Pain Riespach samedi 16 mai 2026.

Adresse : 1 rue de Delle

Ville : 68640 Riespach

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Riespach

Fête du Pain

1 rue de Delle Riespach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :
2026-05-16

C’est la Fête du Pain à Riespach alors venez découvrir en essayant par vous même !!
Au Programme: 

11h: Façonne et cuis ton pain avec Luc, sur inscription au pus tard au (07 55 53 07 73)

14h: Apports nutritionnnels des pians: échanges avec Blandine Schoepfer, diététicienne nutritionniste. 

Dégustation de pains et échanges autour de nos méthodes de panification. 

15h30: Bois un coup en musique    .

1 rue de Delle Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 7 55 53 07 73  contact@lanaturedupain.alsace

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English :

It’s the Fête du Pain in Riespach, so come and try for yourself!

L’événement Fête du Pain Riespach a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Sundgau

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