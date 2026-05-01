Fête du Pain Riespach
Fête du Pain Riespach samedi 16 mai 2026.
Riespach
Fête du Pain
1 rue de Delle Riespach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16
C’est la Fête du Pain à Riespach alors venez découvrir en essayant par vous même !!
Au Programme:
11h: Façonne et cuis ton pain avec Luc, sur inscription au pus tard au (07 55 53 07 73)
14h: Apports nutritionnnels des pians: échanges avec Blandine Schoepfer, diététicienne nutritionniste.
Dégustation de pains et échanges autour de nos méthodes de panification.
15h30: Bois un coup en musique .
1 rue de Delle Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 7 55 53 07 73 contact@lanaturedupain.alsace
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English :
It’s the Fête du Pain in Riespach, so come and try for yourself!
L’événement Fête du Pain Riespach a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Sundgau