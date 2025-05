Fête du pain – Site du Moulin de la Lézarde Rolleville, 18 mai 2025 09:00, Rolleville.

La Fête du pain est de retour à Rolleville le 18 mai !

Comme chaque année, l’association Les Compagnons de la Saint-Honoré et le Comité des Fêtes de Rolleville organise la désormais traditionnelle Fête du pain

Au programme de la journée

– ventes de produits de boulangerie

– démonstration des procédés de fabrication

– dégustation de produits spécialement créés pour l’événement

À partir de midi, les visiteurs pourront prendre part à un repas champêtre et déguster des tartines et des viennoiseries dans une ambiance conviviale.

Les circuits courts seront particulièrement mis à l’honneur pour cette 28ème édition de la Fête du pain puisque l’essentiel des fabrications seront réalisées avec une base de produits locaux.

Entrée libre.

Rolleville 76133 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 80 93 mairie@rolleville.net

English : Fête du pain

The Bread Festival returns to Rolleville on May 18!

As every year, the association Les Compagnons de la Saint-Honoré and the Comité des Fêtes de Rolleville are organizing the now traditional Fête du Pain

The day’s program includes

– sales of bakery products

– demonstration of bread-making processes

– tasting of products specially created for the event

From midday onwards, visitors will be able to take part in a country-style lunch and enjoy tartines and viennoiseries in a convivial atmosphere.

This 28th edition of the Fête du Pain will give particular prominence to short circuits, since most of the products produced will be based on local produce.

Admission free.

German :

Das Brotfest ist am 18. Mai wieder in Rolleville!

Wie jedes Jahr veranstalten der Verein Les Compagnons de la Saint-Honoré und das Festkomitee von Rolleville das mittlerweile traditionelle Brotfest

Auf dem Tagesprogramm stehen:

– verkauf von Backwaren

– demonstration der Herstellungsverfahren

– verkostung von speziell für die Veranstaltung kreierten Produkten

Ab 12 Uhr können die Besucher an einem ländlichen Essen teilnehmen und in einer gemütlichen Atmosphäre belegte Brote und Gebäck genießen.

Ausgabe des Brotfests werden die kurzen Wege besonders hervorgehoben, da der Großteil der Herstellung aus lokalen Produkten besteht.

Freier Eintritt.

Italiano :

Il 18 maggio torna la Festa del pane a Rolleville!

Come ogni anno, l’associazione Les Compagnons de la Saint-Honoré e il Comité des Fêtes de Rolleville organizzano la tradizionale Festa del Pane

Il programma della giornata prevede

– vendita di prodotti da forno

– dimostrazione del processo di panificazione

– degustazione di prodotti creati appositamente per l’evento

A partire da mezzogiorno, i visitatori potranno partecipare a un pranzo in stile contadino e gustare pane e dolci in un’atmosfera conviviale.

Questa 28a edizione della Festa del Pane darà particolare risalto ai canali di distribuzione corti, poiché la maggior parte dei prodotti sarà realizzata con prodotti locali.

Ingresso libero.

Espanol :

La Fiesta del Pan vuelve a Rolleville el 18 de mayo

Como cada año, la asociación Les Compagnons de la Saint-Honoré y el Comité des Fêtes de Rolleville organizan la tradicional Fiesta del Pan

El programa de la jornada incluye

– venta de productos de panadería

– demostración del proceso de fabricación del pan

– degustación de productos creados especialmente para el evento

A partir del mediodía, los visitantes podrán participar en una comida campestre y degustar pan y bollería en un ambiente distendido.

En esta 28ª edición de la Fiesta del Pan se dará especial importancia a los canales cortos de distribución, ya que la mayoría de los productos se elaborarán con productos locales.

Entrada gratuita.

