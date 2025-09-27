Fête du pain Saint-Sauveur-Villages
Fête du pain Saint-Sauveur-Villages samedi 27 septembre 2025.
Fête du pain
Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Fête du pain, venez cuire vos pains dans les fours de la commune ! .
Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 76 52 00
English : Fête du pain
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du pain Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2025-09-09 par Coutances Tourisme