Fête du pain Trannes dimanche 28 septembre 2025.

Trannes Aube

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

La commune de Trannes organise la Fête du Pain, avec la participation d’exposants et d’artisans locales.

Au programme vente de produits locaux et cuisson traditionnelle de pain et de pizzas au four à bois. Une buvette sera également à disposition sur place ! .

Trannes 10140 Aube Grand Est +33 6 15 19 28 46

L’événement Fête du pain Trannes a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne