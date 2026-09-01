Informations pratiques

Trannes

Fête du pain

Trannes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La commune de Trannes organise la Fête du Pain, avec la participation d’exposants et d’artisans locales.

Au programme vente de produits locaux et cuisson traditionnelle de pain et de pizzas au four à bois. Une buvette sera également à disposition sur place !

Programme précis à venir, restez connectés ! .

Trannes 10140 Aube Grand Est +33 6 79 31 65 17 e.haulin@orange.fr

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English :

L’événement Fête du pain Trannes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne