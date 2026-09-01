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AGENDA · Trannes

Fête du pain Trannes

dimanche 27 septembre 2026 · Trannes

Fête du pain Trannes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
10140 Trannes
Département
Aube
Tarif
Gratuit

Trannes

Fête du pain

Trannes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

La commune de Trannes organise la Fête du Pain, avec la participation d’exposants et d’artisans locales.

Au programme vente de produits locaux et cuisson traditionnelle de pain et de pizzas au four à bois. Une buvette sera également à disposition sur place !

Programme précis à venir, restez connectés !   .

Trannes 10140 Aube Grand Est +33 6 79 31 65 17  e.haulin@orange.fr

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English :

L’événement Fête du pain Trannes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne