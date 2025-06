Fête du pain – Kerguillec Tréméoc 15 juin 2025 10:30

Finistère

Fête du pain Kerguillec Hameau de Kerguillec Tréméoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 10:30:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

C’est dimanche qu’aura lieu dans le cadre champêtre de Kerguillec (sortie du bourg en direction de Pont-l’Abbé), l’édition annuelle de la Fête du pain.

Pour que le four à pain, restauré par l’association l’ASEPT de Tréméoc, puisse bien fonctionner dimanche, il est prévu plusieurs séquences de chauffe !

À cette occasion trois fournées de 40 pâtons, placées sous la responsabilité de William Le Bris, boulanger bio à Plomelin, sont programmées pour une vente à partir de 10h30. La boule de pain sera vendue 3,50 €.

La fête se poursuivra sur place, dans un cadre ombragé, à partir de 12 h 30 avec une restauration comprenant une entrée pain pâté de campagne, des merguez ou des saucisses accompagnées de frites et en dessert un far (coût 12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants).

La buvette sera assurée par le Comité d’Animations. .

Kerguillec Hameau de Kerguillec

Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 69 33 57 55

L’événement Fête du pain Tréméoc a été mis à jour le 2025-06-09 par OT Destination Pays Bigouden Sud