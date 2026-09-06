Informations pratiques

Tarerach

FÊTE DU PARAPENTE

Tarerach Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le club les Aligers organise la fête du parapente à Tarerach le 6 septembre prochain (report de semaine en semaine si la météo est défavorable)

Découvrez le parapente et faites le découvrir à vos proches à prix préférentiel pour 30 minutes de vol (inscription obligatoire par SMS).

Au programme de la journée baptême de l’air, visite du site, repas et buvette, atelier et bien plus encore !

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Tarerach 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 23 14 86 aligers@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Les Aligers club is organizing a paragliding festival in Tarerach on September 6 (postponed week by week in case of unfavorable weather)

Discover paragliding and introduce your loved ones to it at a special rate for a 30-minute flight (registration required via text message).

On the day’s agenda: introductory flights, a tour of the site, food and refreshments, workshops, and much more!

L’événement FÊTE DU PARAPENTE Tarerach a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI CONFLENT CANIGO