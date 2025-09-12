Fête du parc Birabeille Parc Birabeille Mios
Fête du parc Birabeille Parc Birabeille Mios vendredi 12 septembre 2025.
Fête du parc Birabeille
Parc Birabeille Allée de la Plage Mios Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-12
Un programme tourné vers la nature pour toute la familles avec de nombreuses animations Jeux en bois, slackline, balades natures, ateliers culturels et de ensibilisation,démonstrations sportives et même dégustation de miel.
Cette année, la Fête du Parc sera ponctuée par 2 spectacles et 1 concert !
VENDREDI 12 SEPTEMBRE à 18h30
Spectacle Tambouille de la Cie Erik Baron
Médiathèque Claire Bretécher / Durée 35 minutes, dès 6 mois / GRATUIT
SAMEDI 13 SEPTEMBRE de 14h30 à 19h
Spectacle Je me laisse porter de la Cie Les P’tites Secousses Parc Birabeille / Sur inscription, pour tous les âges / GRATUIT
Concert de Mystère Guinche , la guinguette chic & festive à 19h
Scène de la guinguette, Parc Birabeille / GRATUIT .
Parc Birabeille Allée de la Plage Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 66 21
English : Fête du parc Birabeille
German : Fête du parc Birabeille
Italiano :
Espanol : Fête du parc Birabeille
L’événement Fête du parc Birabeille Mios a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Coeur Bassin