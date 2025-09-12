Fête du parc Birabeille Parc Birabeille Mios

Fête du parc Birabeille

Parc Birabeille Allée de la Plage Mios Gironde

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

2025-09-12

Un programme tourné vers la nature pour toute la familles avec de nombreuses animations Jeux en bois, slackline, balades natures, ateliers culturels et de ensibilisation,démonstrations sportives et même dégustation de miel.

Cette année, la Fête du Parc sera ponctuée par 2 spectacles et 1 concert !

VENDREDI 12 SEPTEMBRE à 18h30

Spectacle Tambouille de la Cie Erik Baron

Médiathèque Claire Bretécher / Durée 35 minutes, dès 6 mois / GRATUIT

SAMEDI 13 SEPTEMBRE de 14h30 à 19h

Spectacle Je me laisse porter de la Cie Les P’tites Secousses Parc Birabeille / Sur inscription, pour tous les âges / GRATUIT

Concert de Mystère Guinche , la guinguette chic & festive à 19h

Scène de la guinguette, Parc Birabeille / GRATUIT .

Parc Birabeille Allée de la Plage Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 66 21

