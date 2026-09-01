Informations pratiques

Mios

Fête du Parc Birabeille

2 Allée de la Plage Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

A partir de 14h, le Parc Birabeille se transformera en véritable terrain de jeux et de découvertes avec spectacles, ateliers, concerts et animations en continu.

Cette année, focus sur le recyclage et la création à partir d’objets récupérés.

– initiation aux échasses avec Les Hérons des Lacs

– déambulations féériques des lutins Korigami

– ateliers créatifs et animations autour de la nature et de l’environnement

– balades à poneys, escape games, ferme pédagogique, fabrication d’instruments recyclés et bien d’autres surprises !

Une soirée festive pour toute la famille

À 19h, sur la Scène de la guinguette, la Cie Do Rêve Mi embarquera le public pour un voyage musical autour du monde avec des instruments fabriqués à partir d’objets recyclés.

À 20h30, place à l’ambiance festive avec le concert des Golden Parachute.

Buvette et restauration sur place.

ENTRÉE GRATUITE .

2 Allée de la Plage Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Parc Birabeille

L’événement Fête du Parc Birabeille Mios a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon