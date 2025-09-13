Fête du Parc de Castillon Parc de Castillon Tarnos

Parc de Castillon 1 bis rue Joseph Ponsolle Tarnos Landes

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Après quelques saisons à arpenter le domaine de Castillon, dans une ambiance médiévale, aigles et chevaliers laissent leur place aux cyclistes et coureurs pour des activités sport et nature.

Les habitués retrouveront les animations phares telles que la tyrolienne au dessus du lac, le stand de pêche, le disc golf, l’archer arena et le château gonflable.

De nouvelles activités seront mises à l’honneur avec une course de VTT dans les bois, une initiation vélos, une 2e tyrolienne entre arbres pour les petits et une course d’orientation au sein du parc. Et pour la première fois, un parcours agility canin, avec l’association Caniko. Pour rappel, les chiens doivent être tenus en laisse au sein du parc.

La journée se clôturera par une démonstration de vélo trial à 18h, une discipline d’agilité spectaculaire où l’on franchit des obstacles sans poser le pied à terre.

De 14h à 19h. .

