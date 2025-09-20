Fête du Parc du Vallon des Granges Parc du Vallon des Granges Châlus

Fête du Parc du Vallon des Granges Parc du Vallon des Granges Châlus samedi 20 septembre 2025.

Parc du Vallon des Granges 1 lotissement de la Prade Châlus Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez passer une journée festive et pleine d’animations au Parc du Vallon des Granges de Châlus !

Au programme dès 10h structures gonflables, jeux, balades à poney, …

Food trucks, buvette et animations musicales seront également présentes.

À 21h ne manquez pas le magnifique feu d’artifice ! .

Parc du Vallon des Granges 1 lotissement de la Prade Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88

