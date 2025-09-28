Fête du Parc du Verger Cholet
Fête du Parc du Verger Cholet dimanche 28 septembre 2025.
Fête du Parc du Verger
Rue Jean Bodin Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Le Centre socioculturel Le Verger vous invite à sa Fête du Parc annuelle ! .
Rue Jean Bodin Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr
