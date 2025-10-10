Fête du parc Le Minihic-sur-Rance

Fête du parc Le Minihic-sur-Rance vendredi 10 octobre 2025.

Fête du parc

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Fête du Parc au Minihic-sur-Rance !

Au programme Balades naturalistes visites patrimoine conférence expositions spectacles concerts ateliers pour petits et grands jeux villages des producteurs et artisans locaux villages des associations et initiatives.

Restauration sur place.

Entrée libre

Plus d’infos pnr-rance-emeraude.bzh .

Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 82 31 78

