Fête du partage Café du Tiers-Lieu la Traverse Bergerac

Fête du partage

Café du Tiers-Lieu la Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Fête du Partage Une journée sous le signe de la solidarité !

Le groupe Les plus ou moins 12 de Retravailler Sud-Ouest vous invite à sa Fête du Partage, le mercredi 3 décembre 2025, au Tiers-lieu La Traverse, de 10h à 17h.

Un événement convivial, basé sur la gratuité donnez ce dont vous n’avez plus besoin et repartez avec ce qui vous plaît, sans aucun échange d’argent.

Objets déposés jusqu’à 16h, récupérables de 10h à 17h — le tout en bon état et trié sur place.

Les objets restants seront offerts à la Recyclerie Bergeracoise, pour prolonger la solidarité.

Au programme

– Installation d’une grainothèque par la Piraterie des Galinoux

– Participation de Retravailler Sud-Ouest

Une journée pour échanger, partager et encourager une consommation plus responsable.

Venez nombreux vivre ce moment de convivialité ! .

Café du Tiers-Lieu la Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine nadia.amarain@retravailler-sudouest.org

English : Fête du partage

L’événement Fête du partage Bergerac a été mis à jour le 2025-11-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides