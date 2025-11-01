FÊTE DU PASTORALISME ET DES BERGES ET BERGÈRES Juzet-d’Izaut
FÊTE DU PASTORALISME ET DES BERGES ET BERGÈRES Juzet-d’Izaut samedi 1 novembre 2025.
FÊTE DU PASTORALISME ET DES BERGES ET BERGÈRES
À LA COLO DU CAGIRE ET À LA SALLE DES FÊTES Juzet-d’Izaut Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 08:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Participation libre pour la journée et le soirée.
à partir de 8h30 dans le parc de La Colo Démonstration et concours amical de chiens de troupeaux. Un nouveau parcours est imaginé pour cet année ! Exposition des animaux de la ferme. Marché de produits locaux et d’artisanat.
à 11h Rencontre avec Florence Debove, bergère et co-autrice du livre Pastorales ,
L’équipe de La Colo du Cagire s’occupera de proposer de quoi se restaurer à midi,
à 14h Balade avec Rémi Dupoy, naturaliste, reporter et photographe,
à 16h30 De Vallées en Plateaux – sur le chemin des transhumances vers l’Aubrac. Documentaire sonore en deux épisodes.
La journée ne sera pas finie ! Après avoir passé la journée sur le lieu de La Colo du Cagire, le collectif vous propose de continuer la Fête du Pastoralisme et des bergers et bergères à la Salle des fêtes de Juzet d’Izaut.
à 20h, on passe à table ! Repas bio et local. Soupe de l’automne + Sauté du porc à la crème de moutarde avec sa garniture+ Fromage + Dessert, 20€. Alternative végétarienne (Couscous de légumes) 17€, tarif enfant moins de 12 ans 10€
Sur réservation 07 72 24 81 80 ou lacoloducagire@protonmail.com
à 21h30 Concert de TRUCS ! Hart Brut compagnia. Duo batteries & sonnailles amplifiées. 20 .
À LA COLO DU CAGIRE ET À LA SALLE DES FÊTES Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie lacoloducagire@protonmail.com
English :
Free admission for the day and evening.
German :
Freie Teilnahme für den Tag und den Abend.
Italiano :
Ingresso gratuito per il giorno e la sera.
Espanol :
Entrada gratuita durante el día y la noche.
