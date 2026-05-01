Hettenschlag

Fête du pâté en croûte clôture

Hettenschlag Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Midi uniquement à emporter (sur commande).

Après-midi dansante de 16h à 19h.

Les festivités se termineront avec une soirée de clôture de la fête animée par DJ Dany.

Un bar, du pâté en croûte et de la petite restauration seront proposés. .

Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 93 36

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English :

L’événement Fête du pâté en croûte clôture Hettenschlag a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach