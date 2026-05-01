Fête du pâté en croûte clôture Hettenschlag
Fête du pâté en croûte clôture Hettenschlag dimanche 24 mai 2026.
Hettenschlag
Fête du pâté en croûte clôture
Hettenschlag Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Midi uniquement à emporter (sur commande).
Après-midi dansante de 16h à 19h.
Les festivités se termineront avec une soirée de clôture de la fête animée par DJ Dany.
Un bar, du pâté en croûte et de la petite restauration seront proposés. .
Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 93 36
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English :
L’événement Fête du pâté en croûte clôture Hettenschlag a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach