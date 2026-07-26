Fête du pâté lorrain et vide-greniers Cour de l’école Avricourt

Informations pratiques

Avricourt

Fête du pâté lorrain et vide-greniers

Cour de l’école 212 rue du Temple Avricourt Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Réputée dans la région pour la qualité de son pâté lorrain, la manifestation vous invite à venir nombreux, en famille ou entre amis, pour passer un agréable moment. Profitez-en pour déambuler au vide-grenier, où plus de 80 exposants sont attendus. En soirée, soirée pizzas et flammekueches. Un évènement organisé par l’Entente Sportive Avricourt-Moussey. Menu pâté lorrain sur réservation par téléphone. Possibilité de réserver des grands pâtés de 6 à 8 personnes.Tout public

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Cour de l’école 212 rue du Temple Avricourt 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 24 73 10

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English :

Renowned throughout the region for the quality of its Lorraine cheese, the event invites you to come out in large numbers—with family or friends—to enjoy a pleasant time. Take the opportunity to browse the flea market, where more than 80 vendors are expected. In the evening, enjoy pizza and flammekueches. An event organized by the Entente Sportive Avricourt-Moussey. The Lorraine-style pâté menu is available by phone reservation. You can also order large breakfasts for 6 to 8 people.

L’événement Fête du pâté lorrain et vide-greniers Avricourt a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD