Fête du pâté lorrain Hermelange samedi 30 août 2025.

Fête du pâté lorrain

Place de la Mairie Hermelange Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 23:59:00

2025-08-30

C’est le retour de la fête du pâté lorrain à Hermelange ! Rendez-vous sur place pour une soirée qui débutera par une démonstration de danse assurée par les Country Outlaws, suivie d’une animation musicale toute la nuit avec DJ 13’17 ! Ambiance festive, buvette, tombola, piste de danse… tout est réuni pour une belle soirée conviviale ! Et tout cela avec un menu « pâté lorrain » ! Cette soirée sera sur réservation uniquement avant le 17 août. Les places sont limitées. Renseignements par mail ou téléphone.Tout public

Place de la Mairie Hermelange 57790 Moselle Grand Est +33 6 84 24 83 01 foyer.hermelange@gmail.com

English :

The Fete du Pâté Lorrain returns to Hermelange! Join us on site for an evening that begins with a dance demonstration by the Country Outlaws, followed by all-night musical entertainment by DJ 13’17! Festive atmosphere, refreshment bar, tombola, dance floor… everything you need for a convivial evening! And all with a « pâté lorrain » menu! Reservations are required before August 17. Places are limited. Information by e-mail or telephone.

German :

Das Fest der lothringischen Pastete in Hermelange ist wieder da! Wir treffen uns vor Ort für einen Abend, der mit einer Tanzvorführung der Country Outlaws beginnt, gefolgt von musikalischer Unterhaltung die ganze Nacht über mit DJ 13’17! Festliche Atmosphäre, Getränkestand, Tombola, Tanzfläche… alles ist vereint für einen schönen, geselligen Abend! Und das alles mit einem Menü « Pâté lorrain »! Für diesen Abend ist eine Reservierung nur bis zum 17. August möglich. Die Plätze sind begrenzt. Informationen per E-Mail oder Telefon.

Italiano :

La festa del paté della Lorena torna a Hermelange! Unitevi a noi sul posto per una serata che inizia con una dimostrazione di ballo dei Country Outlaws, seguita dall’intrattenimento musicale per tutta la notte del DJ 13’17! Con un’atmosfera festosa, un bar, una tombola e una pista da ballo, sarà sicuramente una serata conviviale! Il tutto con un menù a base di « pâté lorrain »! Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 17 agosto. I posti sono limitati. Informazioni via e-mail o telefono.

Espanol :

La fiesta del paté de Lorena vuelve a Hermelange Acompáñenos en una velada que comenzará con una demostración de baile a cargo de los Country Outlaws, seguida de una noche musical amenizada por DJ 13’17 Ambiente festivo, bar, tómbola, pista de baile… ¡una velada de lo más agradable! ¡Y todo ello con un menú de « paté lorrain »! Las reservas deberán efectuarse antes del 17 de agosto. Plazas limitadas. Información por correo electrónico o teléfono.

