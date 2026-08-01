Fête du pâté lorrain Hermelange
samedi 29 août 2026 · Hermelange
Informations pratiques
Hermelange
Fête du pâté lorrain
Place de la Mairie Hermelange Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:59:00
Date(s) :
2026-08-29
C’est le retour de la fête du pâté lorrain à Hermelange ! Rendez-vous sur place pour une soirée festive animée par DJ 13’17 ! Buvette, tombola, piste de danse… tout est réuni pour une belle soirée conviviale ! Et tout cela avec un menu pâté lorrain ! Réservation par mail ou téléphone avant le 23 août. Les places sont limitées.Tout public
15 .
Place de la Mairie Hermelange 57790 Moselle Grand Est +33 6 84 24 83 01 foyer.hermelange@gmail.com
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English :
The Lorraine Pea Festival is back in Hermelange! Come join us for a festive evening hosted by DJ 13’17! Refreshments, a raffle, a dance floor… everything you need for a wonderful, fun-filled evening! And all this with a “Lorraine-style p%E2t%E9” menu! Reserve by email or phone before August 23. Space is limited.
L’événement Fête du pâté lorrain Hermelange a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD