Informations pratiques

Hermelange

Fête du pâté lorrain

Place de la Mairie Hermelange Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-08-29

C’est le retour de la fête du pâté lorrain à Hermelange ! Rendez-vous sur place pour une soirée festive animée par DJ 13’17 ! Buvette, tombola, piste de danse… tout est réuni pour une belle soirée conviviale ! Et tout cela avec un menu pâté lorrain ! Réservation par mail ou téléphone avant le 23 août. Les places sont limitées.Tout public

15 .

Place de la Mairie Hermelange 57790 Moselle Grand Est +33 6 84 24 83 01 foyer.hermelange@gmail.com

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English :

The Lorraine Pea Festival is back in Hermelange! Come join us for a festive evening hosted by DJ 13’17! Refreshments, a raffle, a dance floor… everything you need for a wonderful, fun-filled evening! And all this with a “Lorraine-style p%E2t%E9” menu! Reserve by email or phone before August 23. Space is limited.

L’événement Fête du pâté lorrain Hermelange a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD