Fête du patrimoine à Préveranges Préveranges

Préveranges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 07:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Animations organisées par la commune et les associations de Préveranges
Tout un programme pour la fête du patrimoine:
7h randonnée des crois (18kms), 4€, rdv place de l’église.
8h circuit des croix (8kms), 4€, rdv place de l’église.
10h30 Bénédiction des croix et procession religieuse.
11h30 Conférence Notre Monument aux Morts
12h Repas à la salle des fêtes, 18€, réservation avant le 19/09
14h30 Après midi musical et récréatif, apportez vos jeux! .
Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 40 24 79
English :
Events organized by the commune and Préveranges associations
German :
Von der Gemeinde und den Vereinen von Préveranges organisierte Veranstaltungen
Italiano :
Eventi organizzati dal comune e dalle associazioni di Préveranges
Espanol :
Actos organizados por el municipio y las asociaciones de Préveranges
