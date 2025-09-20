Fête du patrimoine à Préveranges Préveranges

Fête du patrimoine à Préveranges Préveranges samedi 20 septembre 2025.

Fête du patrimoine à Préveranges

Préveranges Cher

Début : Samedi 2025-09-20 07:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Animations organisées par la commune et les associations de Préveranges

Tout un programme pour la fête du patrimoine:

7h randonnée des crois (18kms), 4€, rdv place de l’église.

8h circuit des croix (8kms), 4€, rdv place de l’église.

10h30 Bénédiction des croix et procession religieuse.

11h30 Conférence Notre Monument aux Morts

12h Repas à la salle des fêtes, 18€, réservation avant le 19/09

14h30 Après midi musical et récréatif, apportez vos jeux! .

Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 40 24 79

English :

Events organized by the commune and Préveranges associations

German :

Von der Gemeinde und den Vereinen von Préveranges organisierte Veranstaltungen

Italiano :

Eventi organizzati dal comune e dalle associazioni di Préveranges

Espanol :

Actos organizados por el municipio y las asociaciones de Préveranges

