Fête du patrimoine au moulin Hundsbach dimanche 21 septembre 2025.

2 rue du Moulin Hundsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-21 13:00:00

2025-09-21

Visites guidées, démonstration de mouture, expo photos et tracteurs anciens, atelier choux à choucroute, musique traditionnelle. Buvette, pâtisserie, tartes flambées

Le vieux moulin hydraulique, une des pièces maîtresses du patrimoine rural de Haute Alsace, accueillera le public avec une série d’activités liées à ce type de patrimoine

démonstration de mouture (à 14h30) avec Jean-Georges Pflimlin,

des visites guidées avec Guy Meyer (co-auteur des Moulins du Sundgau) à 14h et 15h30.

En parallèle, les visiteurs pourront admirer une exposition photographique de David Heitzmann, sur le thème du patrimoine bâti de Haute Alsace.

A 16h30, ce sera le concert de BABUSK, Elsass Pop, un groupe de musique sundgauvien qui réinterprète des titres traditionnels alsaciens et alémaniques, avec Bernard Schittly, Ludovic Renoir, Jean-Sébastien Ineich et François Chu Sin Chung. Exposition de tracteurs anciens. Atelier choux à choucroute.

Buvette, pâtisseries et tartes flambées dès 16h. 0 .

2 rue du Moulin Hundsbach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 88 42 moulindhotes@orange.fr

English :

Guided tours, milling demonstration, photo and vintage tractor exhibition, sauerkraut workshop, traditional music. Refreshments, pastries, tarts flambées

German :

Führungen, Vorführung des Mahlens, Ausstellung von Fotos und Oldtimer-Traktoren, Sauerkraut-Workshop, traditionelle Musik. Getränke, Gebäck, Flammkuchen

Italiano :

Visite guidate, dimostrazione di macinazione, mostra fotografica e di trattori d’epoca, laboratorio di crauti, musica tradizionale. Bar, pasticceria, crostate flambées, ecc

Espanol :

Visitas guiadas, demostración de molienda, exposición fotográfica y de tractores antiguos, taller de chucrut, música tradicional. Bar de refrescos, pasteles, tartas flambeadas, etc

