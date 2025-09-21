Fête du patrimoine au moulin Hundsbach
Fête du patrimoine au moulin Hundsbach dimanche 21 septembre 2025.
Fête du patrimoine au moulin
2 rue du Moulin Hundsbach Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-21 13:00:00
Visites guidées, démonstration de mouture, expo photos et tracteurs anciens, atelier choux à choucroute, musique traditionnelle. Buvette, pâtisserie, tartes flambées
Le vieux moulin hydraulique, une des pièces maîtresses du patrimoine rural de Haute Alsace, accueillera le public avec une série d’activités liées à ce type de patrimoine
démonstration de mouture (à 14h30) avec Jean-Georges Pflimlin,
des visites guidées avec Guy Meyer (co-auteur des Moulins du Sundgau) à 14h et 15h30.
En parallèle, les visiteurs pourront admirer une exposition photographique de David Heitzmann, sur le thème du patrimoine bâti de Haute Alsace.
A 16h30, ce sera le concert de BABUSK, Elsass Pop, un groupe de musique sundgauvien qui réinterprète des titres traditionnels alsaciens et alémaniques, avec Bernard Schittly, Ludovic Renoir, Jean-Sébastien Ineich et François Chu Sin Chung. Exposition de tracteurs anciens. Atelier choux à choucroute.
Buvette, pâtisseries et tartes flambées dès 16h. 0 .
2 rue du Moulin Hundsbach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 88 42 moulindhotes@orange.fr
English :
Guided tours, milling demonstration, photo and vintage tractor exhibition, sauerkraut workshop, traditional music. Refreshments, pastries, tarts flambées
German :
Führungen, Vorführung des Mahlens, Ausstellung von Fotos und Oldtimer-Traktoren, Sauerkraut-Workshop, traditionelle Musik. Getränke, Gebäck, Flammkuchen
Italiano :
Visite guidate, dimostrazione di macinazione, mostra fotografica e di trattori d’epoca, laboratorio di crauti, musica tradizionale. Bar, pasticceria, crostate flambées, ecc
Espanol :
Visitas guiadas, demostración de molienda, exposición fotográfica y de tractores antiguos, taller de chucrut, música tradicional. Bar de refrescos, pasteles, tartas flambeadas, etc
L’événement Fête du patrimoine au moulin Hundsbach a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme du Sundgau