FÊTE DU PATRIMOINE CULTUREL ET GASTRONOMIQUE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie samedi 20 septembre 2025.

Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Samedi 20 septembre

Visites guidées du Musée à 10h30 et 15h30 (gratuit)

13h Escargolade Grillades Fromage Dessert (25€)

14h30 Spectacle d’Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand »

16h30 Conférence sur le train jaune (gratuit)

Buvette toute la journée.

Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

English :

CULTURAL AND GASTRONOMIC HERITAGE FESTIVAL AT THE MUSÉE DE CERDAGNE

Saturday, September 20th

Guided tours of the Museum at 10:30 am and 3:30 pm (free)

1 pm Escargolade Grilled meats Cheese Dessert (25?)

2:30pm Show by Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand » (Word of a Norman farmer)

4:30 pm Conference on the yellow train (free)

Refreshments all day.

German :

FEST DES KULTURELLEN UND GASTRONOMISCHEN ERBES IM MUSEUM VON CERDANYA

Samstag, 20. September

Führungen durch das Museum um 10:30 und 15:30 Uhr (kostenlos)

13 Uhr Escargolade Gegrilltes Käse Dessert (25?)

14.30 Uhr Schauspiel von Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand » (Wort eines normannischen Bauern)

16.30 Uhr Vortrag über den gelben Zug (kostenlos)

Getränke den ganzen Tag über.

Italiano :

FESTA DEL PATRIMONIO CULTURALE E GASTRONOMICO AL MUSEO DI CERDAGNE

Sabato 20 settembre

Visite guidate al Museo alle 10.30 e alle 15.30 (gratuite)

ore 13.00 Escargolade Carne alla griglia Formaggio Dessert (25?)

14.30 Spettacolo di Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand » (Parole di un contadino normanno)

16.30 Conferenza sul treno giallo (gratuita)

Rinfresco per tutto il giorno.

Espanol :

FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y GASTRONÓMICO EN EL MUSÉE DE CERDAGNE

Sábado 20 de septiembre

Visitas guiadas del Museo a las 10.30 y a las 15.30 h (gratuitas)

13.00 h Escargolada Parrillada de carne Queso Postre (25?)

14.30 Espectáculo de Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand » (Palabras de un campesino normando)

16.30 h Conferencia sobre el tren amarillo (gratuita)

Refrescos durante todo el día.

