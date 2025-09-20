FÊTE DU PATRIMOINE CULTUREL ET GASTRONOMIQUE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie
FÊTE DU PATRIMOINE CULTUREL ET GASTRONOMIQUE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie samedi 20 septembre 2025.
FÊTE DU PATRIMOINE CULTUREL ET GASTRONOMIQUE AU MUSÉE DE CERDAGNE
Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
FÊTE DU PATRIMOINE CULTUREL ET GASTRONOMIQUE AU MUSÉE DE CERDAGNE
Samedi 20 septembre
Visites guidées du Musée à 10h30 et 15h30 (gratuit)
13h Escargolade Grillades Fromage Dessert (25€)
14h30 Spectacle d’Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand »
16h30 Conférence sur le train jaune (gratuit)
Buvette toute la journée.
.
Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com
English :
CULTURAL AND GASTRONOMIC HERITAGE FESTIVAL AT THE MUSÉE DE CERDAGNE
Saturday, September 20th
Guided tours of the Museum at 10:30 am and 3:30 pm (free)
1 pm Escargolade Grilled meats Cheese Dessert (25?)
2:30pm Show by Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand » (Word of a Norman farmer)
4:30 pm Conference on the yellow train (free)
Refreshments all day.
German :
FEST DES KULTURELLEN UND GASTRONOMISCHEN ERBES IM MUSEUM VON CERDANYA
Samstag, 20. September
Führungen durch das Museum um 10:30 und 15:30 Uhr (kostenlos)
13 Uhr Escargolade Gegrilltes Käse Dessert (25?)
14.30 Uhr Schauspiel von Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand » (Wort eines normannischen Bauern)
16.30 Uhr Vortrag über den gelben Zug (kostenlos)
Getränke den ganzen Tag über.
Italiano :
FESTA DEL PATRIMONIO CULTURALE E GASTRONOMICO AL MUSEO DI CERDAGNE
Sabato 20 settembre
Visite guidate al Museo alle 10.30 e alle 15.30 (gratuite)
ore 13.00 Escargolade Carne alla griglia Formaggio Dessert (25?)
14.30 Spettacolo di Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand » (Parole di un contadino normanno)
16.30 Conferenza sul treno giallo (gratuita)
Rinfresco per tutto il giorno.
Espanol :
FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y GASTRONÓMICO EN EL MUSÉE DE CERDAGNE
Sábado 20 de septiembre
Visitas guiadas del Museo a las 10.30 y a las 15.30 h (gratuitas)
13.00 h Escargolada Parrillada de carne Queso Postre (25?)
14.30 Espectáculo de Hugo Bataille « Parole d’un paysan normand » (Palabras de un campesino normando)
16.30 h Conferencia sobre el tren amarillo (gratuita)
Refrescos durante todo el día.
L’événement FÊTE DU PATRIMOINE CULTUREL ET GASTRONOMIQUE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2025-08-28 par OTC PYRENEES CERDAGNE