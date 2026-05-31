Fête du Patrimoine de pays, st paul les durance, Saint-Paul-lès-Durance

Fête du Patrimoine de pays Samedi 27 juin, 10h00 st paul les durance Bouches-du-Rhône

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Atelier peinture de paysages : nous serons basés sur le belvédère, qui offre un panorama sur la Durance.

Création de céramique : atelier dédié aux enfants ; ils devront représenter des paysages en mosaïques.

Exposition de peintures du village, réalisées par les administrés eux-mêmes.

Quiz sur le vocabulaire du 13 : partez à la découverte de notre patrimoine oral.

Restauration sur place sur inscription.

Parcours pédestre en libre accès sur la commune.

Animation de jeux en bois géants, pour petits et grands !

st paul les durance place jean santini Saint-Paul-lès-Durance 13115 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.stpaul.fr/ »}]

Un week-end rythmé par des visites, des ateliers, des spectacles qui reflètent le patrimoine de notre village. Parcours – animation – exposition – atelier