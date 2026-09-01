Fête du patrimoine Hatrize
dimanche 20 septembre 2026 · Hatrize
Informations pratiques
Hatrize
Fête du patrimoine
place de l’église Hatrize Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Entrée libre
Au programme:
Concert du groupe Happy Face à partir de 13h
Petit marché de producteurs locaux
Expositions de tableaux par l’artiste Onna Onnasis Art
Château gonflable pour les enfants
Buvette et petite restauration sur placeTout public
0 .
place de l’église Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 02 20
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English :
As part of European Heritage Days
Free admission
On the program:
Concert by the band Happy Face starting at 1:00 p.m.
Small market featuring local producers
Art exhibition by Onna Onnasis Art
Bouncy castle for children
Refreshments and light snacks available on site
L’événement Fête du patrimoine Hatrize a été mis à jour le 2026-08-30 par MILTOL