Informations pratiques

Hatrize

Fête du patrimoine

place de l’église Hatrize Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Entrée libre

Au programme:

Concert du groupe Happy Face à partir de 13h

Petit marché de producteurs locaux

Expositions de tableaux par l’artiste Onna Onnasis Art

Château gonflable pour les enfants

Buvette et petite restauration sur placeTout public

0 .

place de l’église Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 02 20

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English :

As part of European Heritage Days

Free admission

On the program:

Concert by the band Happy Face starting at 1:00 p.m.

Small market featuring local producers

Art exhibition by Onna Onnasis Art

Bouncy castle for children

Refreshments and light snacks available on site

L’événement Fête du patrimoine Hatrize a été mis à jour le 2026-08-30 par MILTOL