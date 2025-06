Haut-Rhin

Fête du Patrimoine Industriel Dimanche 6 juillet, 10h00 Parc de Wesserling Haut-Rhin

Adulte : 13€ ; Enfant (4-17 ans): 9€ ; Enfant(-4 ans) : gratuit, animations gratuites

Découvrez le site industriel du Parc de Wesserling dans une ambiance festive, chaleureuse, et immersive ! Pour la 16ème édition de la Fête du Patrimoine Industriel, des sites industriels, des musées techniques et des entreprises s’associent pour valoriser leur patrimoine industriel.

Les bâtiments industriels du Parc de Wesserling seront exceptionnellement entièrement ouverts et gratuits pour cette grande journée du dimanche 6 juillet 2025 de 10 à 18h : Grande Chaufferie, Laboratoire d’essais, et Salle des Turbines. Le château des Manufacturiers et les Jardins restent néanmoins payants.

Venez profiter de nombreuses animations et visites guidées thématiques sur l’énergie et les enjeux de la production textile durant la période de 1950 à la date de fermeture des usines en 2003 ! Le chef énergie et des spécialistes de ces espaces uniques vous invitent à découvrir ces lieux chargés d’histoire(s) !

L’occasion sera belle également de vous extasier en sons et lumières devant une exposition temporaire portant sur le vêtement sportswear revisité de façon …. particulièrement créative…. Un clin d’œil original au lendemain des JO de Paris et de la victoire du PSG en Champions League …. Le vernissage de cette exposition intitulée « Hors-jeu » se tiendra le 6 juillet à 10h à la Grande Chaufferie.

Ne manquez pas les autres surprises visuelles et sensorielles qui seront mises en place pour rendre cette Fête du Patrimoine Industriel encore plus mémorable !

RDV le dimanche 6 juillet au Parc de Wesserling de 10 à 18h

