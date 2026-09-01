Fête du patrimoine végétal – Journées du Patrimoine Au Jardin de Bizac Calvisson

samedi 19 septembre 2026 · Au Jardin de Bizac · Calvisson

Informations pratiques

Calvisson

Fête du patrimoine végétal – Journées du Patrimoine

Au Jardin de Bizac 5 rue de la liberté Calvisson Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le monde du végétal médicinal : distillation, conférence, atelier, visite… A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

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Au Jardin de Bizac 5 rue de la liberté Calvisson 30420 Gard Occitanie +33 6 88 58 61 29 aujardindebizac@gmail.com

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English :

Discover the world of medicinal plants: distillation, lectures, workshops, tours… As part of European Heritage Days

L’événement Fête du patrimoine végétal – Journées du Patrimoine Calvisson a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Sommières