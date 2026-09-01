Fête du patrimoine végétal – Journées du Patrimoine Au Jardin de Bizac Calvisson
samedi 19 septembre 2026 · Au Jardin de Bizac · Calvisson
Informations pratiques
Calvisson
Fête du patrimoine végétal – Journées du Patrimoine
Au Jardin de Bizac 5 rue de la liberté Calvisson Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le monde du végétal médicinal : distillation, conférence, atelier, visite… A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
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Au Jardin de Bizac 5 rue de la liberté Calvisson 30420 Gard Occitanie +33 6 88 58 61 29 aujardindebizac@gmail.com
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English :
Discover the world of medicinal plants: distillation, lectures, workshops, tours… As part of European Heritage Days
L’événement Fête du patrimoine végétal – Journées du Patrimoine Calvisson a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Sommières
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