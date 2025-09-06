Fête du pays La Bussière

Fête du pays La Bussière samedi 6 septembre 2025.

Route d’Escrignelles La Bussière Loiret

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le samedi 6 septembre 2025, La Bussière vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle Fête du Pays ! Dès 19h, le parc route d'Escrignelles s'animera autour d'un repas convivial et festif. Au menu apéritif offert, salade piémontaise, cochon grillé accompagné de haricots verts et flageolets, fromage et tartelette en dessert. La soirée sera animée par Christian Metayer, pour une ambiance chaleureuse et festive. Et pour clôturer cette belle soirée, ne manquez pas le spectaculaire feu d'artifice tiré vers 21h45 à l'étang Villedragon, un moment magique à partager en famille ou entre amis. Tarifs 22 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 10 ans. Réservation obligatoire avant le 4 septembre au 06 43 13 55 65. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Route d’Escrignelles La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 13 55 65

English :

Join us at La Bussière on Saturday, September 6 for the Fête du Pays! From 7pm, a convivial evening hosted by Christian Metayer with a gourmet meal (grilled pig, salad, dessert…). Around 9:45pm, enjoy a magnificent fireworks display at Villedragon pond. Reservations by 4/09.

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 6. September in La Bussière zum Fest des Landes! Ab 19 Uhr gibt es einen geselligen Abend, der von Christian Metayer moderiert wird, mit einem Gourmet-Essen (gegrilltes Schwein, Salat, Dessert…). Gegen 21.45 Uhr können Sie ein wunderschönes Feuerwerk am Étang Villedragon bewundern. Reservierung bis zum 4/09.

Italiano :

Sabato 6 settembre, unitevi a noi a La Bussière per la Fête du Pays! A partire dalle 19.00, serata conviviale organizzata da Christian Metayer con un pasto gourmet (maiale alla griglia, insalata, dessert…). Alle 21.45 circa, magnifico spettacolo pirotecnico al laghetto di Villedragon. Prenotare prima del 4/09.

Espanol :

Únase a nosotros en La Bussière el sábado 6 de septiembre con motivo de la Fiesta del País A partir de las 19:00 h, velada de convivencia organizada por Christian Metayer con una comida gastronómica (cochinillo a la parrilla, ensalada, postre…). Hacia las 21.45 h, magníficos fuegos artificiales en el estanque de Villedragon. Reserva antes del 4/09.

L’événement Fête du pays La Bussière a été mis à jour le 2025-08-30 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX