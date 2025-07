Fête du Pelican avenue du Général de Gaulle Pélissanne

Fête du Pelican avenue du Général de Gaulle Pélissanne vendredi 4 juillet 2025.

Fête du Pelican

Vendredi 4 juillet 2025 à partir de 18h30. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

La ville de Pélissanne vous donne rendez-vous au parc Saint-Martin pour sa traditionnelle Fête du Pélican !

Comme chaque année, les habitants et associations investissent le parc Saint-Martin pour la Fête du Pélican ! Une soirée festive autour d’un repas partagé, accompagné d’une animation musicale.



Au menu

– sanglier à la broche accompagné de légumes et d’une sauce aux cèpes

– fromage braisé

– panna cotta



Pensez à réserver ! .

avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55

English :

Meet us in the Saint-Martin park to celebrate the Pelican feast !

German :

Die Stadt Pélissanne lädt Sie im Park Saint-Martin zu ihrem traditionellen Pelikanfest ein!

Italiano :

La città di Pélissanne vi invita al Parc Saint-Martin per la tradizionale Festa dei Pellicani!

Espanol :

La ciudad de Pélissanne le invita a su tradicional Fiesta del Pelícano en el Parque Saint-Martin

L’événement Fête du Pelican Pélissanne a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme du Massif des Costes